Шмигаль назвав пріоритети нового уряду

Пріоритетами нового складу Кабінету міністрів лишатимуться всі ті завдання, що Президент України озвучив під час призначення попереднього складу уряду в серпні 2019 року.

Про це сказав кандидат у Прем’єр-міністри України Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Нашими пріоритетами залишатиметься все, що 29 серпня 2019 року було озвучено Президентом під час призначення попереднього уряду, але не доведено до кінця: це продовження децентралізації, створення сприятливого інвестиційного клімату, здобуття енергоефективності, розбудова промисловості, аграрного сектору та інфраструктури, покращення якості медицини та освіти. І найважливіше — зміцнення національної безпеки та оборони, завершення війни на Донбасі й повернення анексованого Криму. Всі ці завдання буде вирішувати новий уряд. Не буде вирішувати - значить не буде цього уряду, це очевидно”, - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що новий уряд збереже і буде розвивати ті реформи і проєкти, які вже почали реалізовувати.

“Мова іде про реформу децентралізації, якою я на посаді віцепрем’єр-міністра займався останні тижні, і як голова облдержадміністрації в Івано-франківську займався останні більше, ніж пів року. Мова про програму “велике будівництво”, яка має зіштовхнути економіку з мертвої точки, розігріти її і дати поштовх для подолання економічної кризи, недопущення бюджетної кризи”, - зауважив Шмигаль.

Окрім того, за його словами, обов’язок нового Кабінету міністрів України - найближчим часом презентувати країні стратегію та перспективи економічного розвитку на майбутні роки.

“Як віцепрем’єр, ініціював велику дискусію щодо подальшої децентралізації, як прем’єр-міністр — пропонуватиму започаткувати велику дискусію щодо місця України на економічній мапі світу та шляхів досягнення цієї визначеної мети”, - зауважив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада розглядає призначення Дениса Шмигаля на посаду Прем'єр-міністра. Парламент 353 голосами звільнив з посади попереднього очільника уряду Олексія Гончарука.