Шмигаль пропонує переглянути держбюджет-2020

Кандидат на посаду Прем'єр-міністра Денис Шмигаль вважає за необхідне найближчим часом запропонувати парламенту переглянути державний бюджет на 2020 рік.

Про це він сказав із парламентської трибуни, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вважаю, що ми повинні переглянути державний бюджет на 2020 рік, особливо у частині збільшення виплат та пенсій для простих українців. Є видатки, які ми повинні зменшити, це стосується зарплат і премій посадовців”, - сказав Шмигаль.

За його словами, новому уряду доведеться долати ряд викликів, зокрема, робити усе можливе для недопущення економічної кризи.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада розглядає призначення Дениса Шмигаля на посаду Прем'єр-міністра. Парламент 353 голосами звільнив з посади попереднього очільника уряду Олексія Гончарука.