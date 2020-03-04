Парламент призначив Кулебу главою МЗС

Верховна Рада України призначила віцепрем’єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулебу міністром закордонних справ.

За призначення Кулеби новим главою МЗС на позачерговому засіданні парламенту проголосували 288 депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомлялося, раніше у середу, 4 березня, Президент Володимир Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про призначення Кулеби на посаду міністра закордонних справ.

Відповідно до статті 114 Конституції України, міністр оборони та міністр закордонних справ призначаються Верховною Радою за поданням Президента України, інші члени Кабінету міністрів призначаються Верховною Радою за поданням Прем'єр-міністра.

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Дмитро Кулеба з квітня 2016 року був постійним представником України в Раді Європи. У серпні 2019 він став віцепрем'єр-міністром України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції.

Парламент на позачерговому засіданні 4 березня призначив Дениса Шмигаля Прем'єр-міністром України, звільнивши з цієї посади Олексія Гончарука.