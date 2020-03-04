РАДА ПРИЗНАЧИЛА ШМИГАЛЯ ПРЕМ’ЄРОМ

Верховна Рада призначила Прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля, який до цього обіймав посаду віцепрем’єр-міністра України - міністра розвитку громад та територій України.

За відповідне рішення проголосував 291 депутат, передає кореспондент Укрінформу.

Денис Шмигаль народився 15 жовтня 1975 року у Львові. У 1997 р. закінчив Державний університет "Львівська Політехніка" за спеціальністю менеджмент у виробничій сфері (машинобудування), інженер-економіст. Кандидат економічних наук (2003 р.).

З 1995 по 2009 роки він працював на керівних посадах на підприємствах Львова. З 2009 по 2013 рік – перейшов на державну службу до Львівської обласної державної адміністрації. У 2014 році став заступником начальника головного управління Міндоходів Львівської області.

Денис Шмигаль протягом 2015-2017 років обіймав посади - радника‚ віце-президента‚ генерального директора‚ члена Наглядової ради ТзОВ ТВК "Львівхолод". У 2017-2019 рр. - заступник генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго", директор ДТЕК Бурштинська ТЕС‚ в.о. заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго"; м. Бурштин Івано-Франківської області.

Шмигаль з серпня 2019 року – по лютий 2020 року обіймав посаду голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Верховна Рада 4 лютого 2020 року призначила його на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра розвитку громад та територій України.