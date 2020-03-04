Парламент призначив Тарана міністром оборони

Верховна Рада за поданням Президента України Володимира Зеленського призначила новим міністром оборони Андрія Тарана.

За відповідне рішення проголосували 285 депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомлялось, до цього Міністерство оборони із 29 серпня 2019 року очолював Андрій Загороднюк.

Андрій Таран народився 4 березня 1955 року. Навчався у Київському вищому зенітному ракетному інженерному училищі за фахом "військовий інженер-радіотехнік", у Військовій академії ППО Сухопутних військ ЗСУ за спеціальністю "Управління бойовими діями".

Таран працював в апараті Міноборони, у Головному управлінні розвідки Міноборони, в Центрі стратегічного планування та аналізу в РНБО, був військовим аташе при посольстві України в США, представником Міноборони при представництві України в ООН.

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Із квітня по серпень 2015 року був представником України в Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, із вересня по листопад 2015 року входив до складу робочої групи з питань безпеки у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

У грудні 2015 року Таран був призначений на посаду першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ, де залишався до квітня 2016 року. Того ж року звільнений у запас у зв'язку з досягнення граничного віку генеральської служби.

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У 2019-му генерал-лейтенант ЗСУ Таран очолював виборчий штаб кандидата в президенти Ігоря Смешка.