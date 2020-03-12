Мінфін заявляє, що співпраця з МВФ триває

Курс Міністерства фінансів залишається незмінним, і співпраця з Міжнародним валютним фондом триває.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Курс Мінфіну залишається незмінним: співпраця з Міжнародним валютним фондом продовжується", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що уряд в цілому залишається в межах тих домовленостей, яких було досягнуто МВФ із попереднім складом уряду і які є в погодженому тексті Staff Level Agreement.

"Звичайно, ці домовленості були досягнуті з розрахунку отримати нову програму розширеного фінансування і транш вже в листопаді-грудні 2019 року. Чинному уряду було б коректно зараз сказати: ми їх відкладаємо і починаємо з чистого аркуша. Але уряд прийняв рішення взяти напрацьоване за основу й актуалізувати. Актуалізація – це питання декількох тижнів», - прокоментував міністр фінансів Ігор Уманський.

У міністерстві нагадали, що 10 березня українська сторона вже обговорила з МВФ ключові питання під час телефонної розмови.

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Міністр зазначив, що візит до Вашингтона готуватиметься, щойно у ньому виникне потреба.

Як повідомляв Укрінформ, 22 січня 2020 року на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент Володимир Зеленський обговорив із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою реформи в Україні та реалізацію програми фінансування в 5,5 млрд дол.

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18 січня 2020 року очільниця МВФ сказала, що для запуску нової програми розширеного фінансування Київ має виконати попередньо встановлені умови.

У Міжнародному валютному фонді чекають на відкриття в Україні ринку землі та гарантій того, що банки, які раніше були визнані неплатоспроможними і перебувають у процесі ліквідації, не повернуться на ринок. Про це заявляла у грудні 2019 року перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.