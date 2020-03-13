У "чорний четвер" 20 найбагатших людей світу втратили понад $78 мільярдів
Про це повідомляє Forbes.
"У зв’язку з тим, що індекс Dow Jones зазнав найбільшого падіння з 1987 року, а побоювання, пов’язані з коронавірусом, призвели до падіння ринків по всьому світу, двадцять найбагатших людей у світі втратили загалом понад $78 мільярдів за один день", - йдеться у повідомленні.
Так, загальний капітал найбагатшої людини на планеті Джефа Безоса зменшився на $8 мільярдів, таким чином втративши 7% капіталу на тлі падіння акцій Amazon майже на 8%.
У свою чергу Бернар Арно, голова та генеральний директор французького виробника предметів розкоші LVMH, втратив $7,7 мільярда власного капіталу. Це сталося після того, як акції LVMH впали на 9%, оскільки попит на предмети розкоші в Китаї та Європі значно зменшився внаслідок коронавірусу.
Також генеральний директор Facebook Марк Цукерберг у "чорний четверг" втратив $5,7 мільярда, що становить 9% його загального капіталу, внаслідок падіння акцій компанії на більше ніж 9%.
Як повідомляв Укрінформ, фондовий ринок США закрився 12 березня найбільшим обвалом за останні 33 роки.
Індекс Лондонської фондової біржі FTSE 100 опустився на 10,87%, що також стало антирекордом останніх 33 років. Експерти пов'язали падіння з побоюваннями від впливу коронавірусу на світову економіку.