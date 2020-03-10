Фондові ринки пережили "чорний понеділок" - рекордне падіння з 2008 року

За результатами торгів понеділка, 9 березня, світові фондові індекси рекордно обвалилися.

Після обвалу нафтових котирувань різко впали провідні азіатські, європейські та американські індекси, торги в США вперше з 2008 року були призупинені на 15 хвилин, повідомляє "Економічна правда".

Першими відреагували азіатські біржі. Nikkei 225 - один з головних фондових індексів Японії - втратив 5%.

Найважливіший індекс Лондонської фондової біржі FTSE 100 на початку торгів впав майже на 9%, до 6000 пунктів, але згодом трохи відновився - падіння становило 7%. Торги були гіршими на біржі з часів глобальної фінансової кризи 2008 року.

Німецький DAX втратив 8%. Фондовий індекс Італії впав сильніше інших в Європі - на 12%.

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Американські фондові ринки теж відкрилися обвалом: в перші хвилини торгів індекс S&P 500 знизився на 6,9%, Dow Jones - на 7%. Через таке різке падіння вперше з часів фінансової кризи 2008 року торги на 15 хвилин було призупинено.

За підсумками торгового дня в США американський промисловий індекс Dow Jones знизився на 2013,76 пункту - 7,79%. Це його найзначніше скорочення за день з жовтня 2008 року.

Індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній ринку США, втратив 225,81 пункту - 7,60%. Індекс електронної біржі Nasdaq знизився на 624,94 пункту - 7,92%. Для S&P 500 і Nasdaq це найгірший результат за підсумками сесії з грудня 2008 року.

Нафтогазові і фінансові корпорації увійшли в число компаній, акції яких впали найзначніше за підсумками торгів в США.

Індекси світових фондових ринків пішли вниз слідом за найсильнішим обвалом цін на нафту після провалу переговорів ОПЕК+ щодо скорочення видобутку нафти в умовах падіння попиту через коронавірус.