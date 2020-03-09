Ціна нафти обвалилася більш ніж на 20%

Після відкриття торгів на азійських біржах ціна нафти впала до чотирирічного мінімуму.

Про це повідомляє DW.

«Ціна нафти марки Brent, що видобувається в Північному морі, відразу після відкриття торгів в Азії в понеділок, 9 березня, становила 33,59 долара за барель... Це на 25,8% менше, ніж увечері в п'ятницю, 6 березня. Востаннє ціни на нафту опускалися до такого рівня на початку 2016 року», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що причиною обвалу цін на нафту стали невдалі переговори країн ОПЕК стосовно скорочення нафтовидобутку, що відбулися 6 березня у Відні.

Як повідомлялося, саудівська державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки протягом останніх 20 років і обіцяє збільшити видобуток нафти на тлі провалу переговорів країн ОПЕК з Росією.

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Saudi Aramco раз на місяць повідомляє нафтопереробникам ціну, за якою вона продаватиме свою нафту, зазвичай коригуючи її від декількох центів до декількох доларів. 7 березня компанія повідомила покупцям, що знижує офіційні ціни на 6-8 дол. за барель у всіх регіонах.

Водночас представники Саудівської Аравії повідомили деяким учасникам ринку, що можуть істотно збільшити виробництво - навіть до рекордних 12 млн барелів щодня.