Нафта дешевшає після рішення ОПЕК скоротити видобуток
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $0,64 (1,28%) - до $49,35 за барель. У четвер їх ціна знизилася на $1,14 (2,23%) і становила на момент закриття $49,99 за барель. Таким чином, вона вперше з середини 2017 року завершила торги нижче позначки $50 за барель.
Котирування ф'ючерсів на WTI на квітень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) опустилася на $0,55 (на 1,2%) - до $45,35 за барель. За підсумками попередньої сесії їх ціна впала на $0,88 (1,88%), завершивши день на позначці $45,9 за барель.
Із початку поточного тижня Brent і WTI втратили близько 2% вартості.
"Ціни можуть отримати підтримку, якщо Росія й інші члени ОПЕК долучаться до планів зі скорочення видобутку, але будь-який негативний розвиток епідемії коронавірусу може чинити тиск на ціни", - вважають аналітики AxiCorp.
Саудівська Аравія, не досягнувши консенсусу зі своїм головним партнером з угоди ОПЕК+, яка передбачає спільне скорочення нафтовидобутку - Росією - несподівано для всіх, коли в Москві була майже північ, подвоїла ставки.
Замість узгодженого з країнами ОПЕК вдень у четвер збільшення скорочення нафтовидобутку на 1,5 млн барелів на добу тільки на другий квартал та продовження поточних обмежень на 1,7 млн б/д Саудівська Аравія пізно увечері погодила з країнами ОПЕК додаткове скорочення на 1,5 млн б/д на весь 2020 рік. Росія була навіть проти першого варіанту, погодившись лише на поточні скорочення на другий квартал.
Тиск на ринок чинили також новини про падіння фондових індексів у США. Наразі трейдери сфокусуються на звіті щодо заробітної плати в несільськогосподарському секторі. Опитані Investing.com економісти прогнозують, що цей показник зріс.
Рівень безробіття залишився на рівні 3,6%, а середня погодинна заробітна плата, як очікується, зростатиме на 0,3%, або на 3% в річному обчисленні.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 49,59 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 50,03 долара за барель, що на 4 центи вище рівня закриття торгів ($49,99).