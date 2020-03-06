Нафта дешевшає після рішення ОПЕК скоротити видобуток

Ціни на нафту у п'ятницю знижуються, незважаючи на повідомлення про те, що міністри ОПЕК вирішили скоротити нафтовидобуток на 1,5 мільйона барелів на добу.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $0,64 (1,28%) - до $49,35 за барель. У четвер їх ціна знизилася на $1,14 (2,23%) і становила на момент закриття $49,99 за барель. Таким чином, вона вперше з середини 2017 року завершила торги нижче позначки $50 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на квітень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) опустилася на $0,55 (на 1,2%) - до $45,35 за барель. За підсумками попередньої сесії їх ціна впала на $0,88 (1,88%), завершивши день на позначці $45,9 за барель.

Із початку поточного тижня Brent і WTI втратили близько 2% вартості.

"Ціни можуть отримати підтримку, якщо Росія й інші члени ОПЕК долучаться до планів зі скорочення видобутку, але будь-який негативний розвиток епідемії коронавірусу може чинити тиск на ціни", - вважають аналітики AxiCorp.

Саудівська Аравія, не досягнувши консенсусу зі своїм головним партнером з угоди ОПЕК+, яка передбачає спільне скорочення нафтовидобутку - Росією - несподівано для всіх, коли в Москві була майже північ, подвоїла ставки.

Замість узгодженого з країнами ОПЕК вдень у четвер збільшення скорочення нафтовидобутку на 1,5 млн барелів на добу тільки на другий квартал та продовження поточних обмежень на 1,7 млн б/д Саудівська Аравія пізно увечері погодила з країнами ОПЕК додаткове скорочення на 1,5 млн б/д на весь 2020 рік. Росія була навіть проти першого варіанту, погодившись лише на поточні скорочення на другий квартал.

Тиск на ринок чинили також новини про падіння фондових індексів у США. Наразі трейдери сфокусуються на звіті щодо заробітної плати в несільськогосподарському секторі. Опитані Investing.com економісти прогнозують, що цей показник зріс.

Рівень безробіття залишився на рівні 3,6%, а середня погодинна заробітна плата, як очікується, зростатиме на 0,3%, або на 3% в річному обчисленні.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 49,59 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 50,03 долара за барель, що на 4 центи вище рівня закриття торгів ($49,99).