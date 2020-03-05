Укртранснафта у лютому збільшила обсяг транспортування на НПЗ України на 32%

АТ "Укртранснафта" у січні-лютому 2020 року збільшило обсяг транспортування нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) України на 23,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а в лютому - на 32% порівняно з лютим 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укртранснафта".

"У лютому 2020 року АТ "Укртранснафта" збільшило обсяг транспортування нафти на НПЗ України порівняно з лютим минулого року на 32% – до 207,2 тис. тонн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Укртранснафта у лютому транспортувала на НПЗ України 116,6 тис. тонн української нафти, 87,3 тис. тонн – азербайджанської (Azeri Light) та 3,3 тис. тонн – лівійської (El Sharara).

Водночас, транзит нафти через територію України трубопровідним транспортом в країни Європи у лютому 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого скоротився на 9,9% – до 994,7 тис. тонн.

Читайте також: Нафта дорожчає напередодні зустрічі ОПЕК

Загалом, у лютому 2020 року обсяг транспортування нафти зменшився порівняно з лютим минулого року на 4,7% — з 1,262 млн тонн - до 1,202 млн тонн.

Загальний обсяг транспортованої нафти для потреб українських та європейських споживачів за результатами січня-лютого 2020 року становить 2,447 млн тонн нафти (на 2,9% менше порівняно з таким періодом у 2019 р.), з яких обсяг транспортування нафти для НПЗ України становить 395,7 тис. тонн (на 23,9% більше, ніж у січні-лютому 2019 р.), а транзит – 2,052 млн тонн (зниження на 6,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р.).