Нафта дорожчає напередодні зустрічі ОПЕК

Ціни на нафту зросли на понад 1% у четвер напередодні зустрічі ОПЕК і партнерів, під час якої Саудівська Аравія cпробує переконати групу схвалити додаткове скорочення видобутку нафти, щоб підтримати ринок.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $0,72 (1,41%) - до $51,85 за барель. У середу їхня ціна знизилася на $0,73 (1,41%), становивши на момент закриття $51,13 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на квітень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) підвищилися на $0,58 (1,24%) - до $47,36 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна впала на $0,4 (0,85%), завершивши день на позначці $46,78 за барель.

Ціни також були підтримані нижчим, ніж очікувалося, зростанням комерційних запасів сирої нафти в Сполучених Штатах, що частково унеможливило занепокоєння з приводу надмірної пропозиції найбільшого в світі споживача нафти - Китаю.

Комерційні запаси сирої нафти в США минулого тижня зросли на 0,785 млн бар. при прогнозному зростанні на 2,644 млн бар. Про це свідчать дані Управління енергетичної інформації (EIA).

«Ціни на сиру нафту зросли завдяки розширенню позитивних настроїв і набагато більш низькими, ніж очікувалося... даними щодо запасів сирої нафти (в США). Ринок також чекає від ОПЕК+ відчутного скорочення виробництва, тому що Covid-19 значно вплинув на світовий попит на енергоносії. Для підтримки цін на сиру нафту необхідно ще більше обмежити її виробництво», - наголосила Маргарет Янг, аналітик ринку в CMC Markets.

Офіційна зустріч міністрів ОПЕК відбудеться пізніше, в четвер, тоді як в п'ятницю відбудеться засідання групи ОПЕК+.

Засідання моніторингового комітету ОПЕК+ в середу не увінчалося угодою, оскільки Росія виступає проти додаткового скорочення видобутку нафти, повідомило джерело в нафтовому картелі.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 51,58 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 51,61 долара за барель, що на 48 центів вище рівня закриття торгів ($51,13).