Нафта дорожчає через поради ОПЕК+ іще більше скоротити видобуток

Ціни на нафту еталонних марок зростають у ході торгів у середу на новинах про те, що технічний комітет ОПЕК+ рекомендував посилити скорочення видобутку на обсяг до 1 млн б/д.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $0,73 (1,41%) - до $52,59 за барель. У вівторок їх ціна знизилася на $0,04 (0,08%), становивши на закритті $51,86 за барель.

Котирування квітневих ф'ючерсів WTI на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на $0,69 (1,46%) - до $47,87 за барель. За підсумками попередньої сесії їх ціна зросла на $0,43 (на 0,92%), завершивши день на рівні $47,18 за барель.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники, група, відома як ОПЕК+, 3 березня рекомендувала скоротити видобуток нафти додатково на 1 млн бар/добу (б/д). Ця рекомендація може означати, що Росія і Саудівська Аравія близькі до угоди про заходи щодо підтримання світових цін.

Нове скорочення доповнить поточне зниження виробництва на 2,1 млн б/д, які включають 1,7 млн ​​б/д в узгоджених обмеженнях видобутку групою ОПЕК+ і добровільних додаткових скорочень з боку Саудівської Аравії.

ОПЕК+ проведе свій офіційний міністерський саміт у Відні 5-6 березня.

Комерційні запаси сирої нафти у США зросли за останній тиждень на 1,7 млн ​​бар. при прогнозному зростанні на 2,6 млн бар. Про це свідчать дані Американського інституту нафти (API).

Федеральна резервна система США 3 березня знизила відсоткові ставки на 0,5 п.п., щоб захистити найбільшу економіку світу від впливу коронавірусу.

"Надзвичайне зниження ставки ФРС підкреслює крихкість економічних основ, і це закликає ОПЕК+ поглибити скорочення виробництва, щоб підтримати ціни на енергоносії", - сказала Маргарет Янг, аналітик ринку в CMC Markets.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 52,31 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 51,88 долара за барель, що на 2 центи вище за рівень закриття торгів ($51,86).