Україна обговорює зі США, як остаточно поховати Nord Stream 2 - Коболєв
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у Вашингтоні під час виступу в Атлантичній раді, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Гра ще не закінчена. Росіяни намагатимуться створити власні технічні спроможності, аби завершити прокладання трубопроводу", - зазначив глава Нафтогазу.
Він зауважив, що хоча росіяни й "не є найкращими в будівництві ефективних та сучасних суден", технічні можливості для прокладання труб все ж таки існують.
"Ми зараз обговорюємо, в тому числі тут (у США – ред.), як бути певними, що цей проєкт похований остаточно", - підкреслив Коболєв.
За його словами, санкційна політика Вашингтона щодо Nord Stream 2 стала "одним із найважливіших кроків" на підтримку енергетичної безпеки України.
"Ми сподіваємося, що уряд США продовжить зусилля на цьому напрямі", - заявив очільник Нафтогазу.
Як повідомлялося, у грудні минулого року президент США підписав оборонний бюджет на 2020 рік, який передбачає санкції проти російських газопроводів "Північний потік – 2" й "Турецький потік" задля енергетичної безпеки Європи.
Передбачено запровадження обмежень - у тому числі проти суден, які займаються прокладкою трубопроводів по морському дну, а також осіб, причетних до їх роботи. Пізніше стало відомо, що Палата представників і Сенат Конгресу США обговорюють можливість введення нового пакету санкцій, націлених проти цих газопроводів.