Україна обговорює зі США, як остаточно поховати Nord Stream 2 - Коболєв

Україна веде переговори зі США та іншими партнерами, спрямовані на те, аби остаточно завадити Росії відновити прокладання трубопроводу Nord Stream 2.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у Вашингтоні під час виступу в Атлантичній раді, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Гра ще не закінчена. Росіяни намагатимуться створити власні технічні спроможності, аби завершити прокладання трубопроводу", - зазначив глава Нафтогазу.

Він зауважив, що хоча росіяни й "не є найкращими в будівництві ефективних та сучасних суден", технічні можливості для прокладання труб все ж таки існують.

"Ми зараз обговорюємо, в тому числі тут (у США – ред.), як бути певними, що цей проєкт похований остаточно", - підкреслив Коболєв.

За його словами, санкційна політика Вашингтона щодо Nord Stream 2 стала "одним із найважливіших кроків" на підтримку енергетичної безпеки України.

"Ми сподіваємося, що уряд США продовжить зусилля на цьому напрямі", - заявив очільник Нафтогазу.

Як повідомлялося, у грудні минулого року президент США підписав оборонний бюджет на 2020 рік, який передбачає санкції проти російських газопроводів "Північний потік – 2" й "Турецький потік" задля енергетичної безпеки Європи.

Передбачено запровадження обмежень - у тому числі проти суден, які займаються прокладкою трубопроводів по морському дну, а також осіб, причетних до їх роботи. Пізніше стало відомо, що Палата представників і Сенат Конгресу США обговорюють можливість введення нового пакету санкцій, націлених проти цих газопроводів.