США можуть завдати ще одного "удару" проти Nord Stream 2 - ЗМІ

У разі спроби добудувати Nord Stream 2 Конгрес США готовий прийняти наступний пакет санкцій, спрямований як проти європейських інвесторів цього російського проєкту, так і проти потенційних покупців газу.

Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt з посиланням на поінформовані дипломатичні джерела у Вашингтоні.

"Невдовзі американці можуть завдати ще одного удару проти Nord Stream 2. Відповідно до дипломатичних кіл у Вашингтоні, якщо Росія спробує завершити недобудовані кілометри трубопроводу в Балтійському морі, Палата представників і Сенат готові прийняти ще один закон про санкції", - йдеться у статті.

Цього разу обмежувальні заходи можуть бути застосовані проти "європейських інвесторів, які беруть участь у проєкті, або ж будь-яких компанії, які хотітимуть придбати газ, в разі, якщо він коли-небудь піде".

При цьому, як повідомляє німецька газета, все це може статися "дуже швидко" – "можливо, навіть у лютому чи березні".

"Нам відомо, що американці рішуче налаштовані перешкодити Nord Stream 2", - заявив Handelsblatt речник німецької енергетичної компанії Uniper, яка бере участь у фінансуванні газопроводу. За його словами, в компанії "дуже уважно стежать за розвитком ситуації".

Як зазначає газета, у разі, якщо США справді діятимуть і надалі рішуче, то через загрозу американських штрафів 10-мільярдний проєкт Nord Stream 2 може стати "інвестиційною руїною на дні Балтійського моря". Водночас, німецький уряд все ще сподівається на завершення проєкту в "розумні часові рамки", а Росія заявляє про намір завершити будівництво самостійно.

При цьому, пише Handelsblatt, Німеччина навряд чи допомагатиме Росії у технічному плані в добудові Nord Stream 2, оскільки в Берліні "занадто велике занепкоєння, що це ще більше роздратує американців". Натомість німецький уряд робить ставку на дипломатію і вестиме кампанію за те, щоб екстериторіальні санкції США були призупинені.

Як повідомлялося, проєкт будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснював російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками російського газопроводу є США, Польща і країни Балтії.

Раніше передбачалося, що Nord Stream 2 буде запущений до кінця 2019 року.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає введення санкцій проти російських газопроводів Nord Stream 2 і "Турецький потік".

Після цього швейцарська компанія Allseas, що займалася укладанням труб для Nord Stream 2, припинила роботи.

11 січня після переговорів у Москві з канцлером ФРН Ангелою Меркель президент РФ Володимир Путін висловив сподівання, що газогін буде добудовано до кінця поточного року або в першому кварталі 2021 року.