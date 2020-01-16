Для газопроводу Nord Stream 2 виключень не буде – єврокомісар

Жодних винятків для російського газопроводу Nord Stream 2 зроблено не буде, він мусить повністю відповідати усім правилам ЄС.

Про це повідомляє естонський портал ERR із посиланням на заяву єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон.

«Відповідно до заяви єврокомісара Кадрі Сімсон, Європейський Союз не зробить жодних виключень для газопроводу Nord Stream 2, який пролягатиме з території РФ до північної Німеччини. Проєкт повинен відповідати усі правилам ЄС», - йдеться в повідомленні.

Сімсон наголосила, що йдеться «не лише про Nord Stream 2, а й про будь-які інші газопроводи, без огляду на країну походження».

За словами єврокомісара, газова мережа має бути відкритою і для третіх постачальників, а тарифна політика повинна - зрозумілою, і газопровід має бути відділений від виробника.

«Запуск Nord Stream 2 неможливий без дотримання цих правил», - підкреслила Сімсон.

Єврочиновниця також сказала, що ЄС в останні роки багато інвестував в те, щоб не залежати від одного постачальника або транзитного експорту.

Як повідомлялося, керівництво проєкту Nord Stream 2 звернувся до німецького регулятора з проханням про відхилення від дії загальноєвропейських правил.

За правилами ЄС, від загальних європейських вимог можна звільняти тільки ті об’єкти, побудова яких завершилася до 23 травня 2019 року.

У Єврокомісії, у свою чергу, підкреслили, що виключення можливе лише для газогонів, завершених до зазначеної дати.

Фото: Ken Mürk/ERR