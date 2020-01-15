Nord Stream 2 намагається обійти європейське газове регулювання — журналіст Bild

Компанія Nord Stream 2 AG зробила крок у напрямку отримання "винятку" з умов європейської газової доктрини, що в разі ухвалення німецьким регулятором дасть змогу Газпрому обійти правила анбандлінгу.

Про це стало відомо журналісту видання Bild Юліану Рьопке, який постійно пише на тему славнозвісного газогону.

"Nord Stream 2 AG подала заявку на дерогацію (виняток) для Nord Stream 2 10 січня 2020 року, тобто за два дні до граничного терміну. Якщо її буде надано, дочірня компанія Газпрому зможе експлуатувати та використовувати трубопровід для постачання газу до Німеччини без необхідності анбандлінгу", - повідомляє журналіст у своєму Twitter.

При цьому консорціум у своєму зверненні до німецького агентства з мереж посилається на пункт 28b пом'якшеного німецького закону.

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Як повідомляв Укрінформ, німецький Бундестаг у листопаді минулого року "авральними порядком" затвердив законопроєкт, який надає регулятору право запроваджувати виняток для газопроводів, інфраструктура яких була завершена до 23 травня 2019 року. Консорціум стверджує, що саме так і було у випадку даного проєкту.

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Під правила європейського газового регулювання у випадку Nord Stream 2 потрапляє всього останніх 12 морських миль. Саме для них росіянам і потрібен виняток.