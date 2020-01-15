Меркель виступає за збільшення інвестицій в українську ГТС

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель висловилася за необхідність забезпечення збільшення інвестицій в українську газотранспортну систему з метою підвищення її конкурентоспроможності.

Про це вона заявила під час телефонної розмови з Президентом Володимиром Зеленським, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Ангела Меркель зі свого боку зауважила, що наступним завданням є забезпечення збільшення інвестицій в українську ГТС для підвищення її конкурентоспроможності", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними Офісу Президента, Зеленський зазначив, що задоволений досягнутим компромісом і укладенням нового контракту, й подякував Німеччині за посередництво.

Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня Україна після затяжних переговорів підписала контракт про транзит газу з російською стороною. Серед іншого, в контракті закладено принцип "качай або плати", який зобов'язує Росію оплачувати заброньовані потужності незалежно від обсягу прокачування.