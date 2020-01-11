Меркель: Ми будемо підтримувати Nord Stream 2, санкції США — неправильні

Німеччина вважала та продовжує вважати Nord Stream 2 економічним проєктом і «правильним проєктом», тому буде продовжувати його підтримувати.

Про це канцлер ФРН Ангела Меркель заявила 11 січня після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це в першу чергу економічний проєкт, тому ми вважаємо його правильним… Ми продовжуємо його підтримувати», - сказала Меркель.

«Неправильними», за її оцінкою, є «екстериторіальні санкції», введені США.

Утім, переконана канцлер, проєкт буде завершено, незважаючи на санкції та політичні дискусії навколо нього. Вона повторила, що він Nord Stream 2 виграють європейські країни, адже всі зацікавлені в диверсифікації поставок енергоносіїв.

Як повідомляв Укрінформ, проект будівництва газопроводу "Північний потік-2" (Nord Stream 2) для поставки газу до Європи в обхід України здійснював російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками російського газопроводу є США, Польща і країни Балтії.

Раніше передбачалося, що "Північний потік-2" буде запущений до кінця 2019 року.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає введення санкцій проти російських газопроводів Nord Stream 2 і "Турецький потік".

Після цього швейцарська компанія Allseas, що займалася укладанням труб для Nord Stream 2, припинила роботи.