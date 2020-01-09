Nord Stream 2 призупинили санкції США та зусилля Польщі і Нафтогазу — експерт

Несприятливі для російського ПАО "Газпром" обставини навколо будівництва газопроводу "Північний потік-2" (Nord Stream 2) були створені завдяки санкціям США, зусиллями польської сторони та компанії НАК "Нафтогаз України".

Про це в коментарі Укрінформу сказав президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар, відповідаючи на репліку журналіста, що Україна змушена була йти на компроміс, бажаючи зберегти транзит газу своєю територією.

"Росія не мислить категорією компромісів, якщо її партнером не є США, Китай чи країни G7. Вони пішли на компроміс під тиском обставин – хірургічно вивірені американські санкції проти "Північного потоку-2" та хоча й кволе, але тривале спонукання третьої сторони – Єврокомісії", - відповів Гончар.

На думку експерта, "несприятливі для Газпрому обставини навколо путінського проєкту відкатопроводу були створені, з-поміж іншого, й зусиллями польської сторони, яка змогла домогтися відновлення обмежень для OPAL та існуючого "Північного потоку". Ну і звісно ж – Нафтогаз, від якого Газпром бігав, як заєць, намагаючись сховати зарубіжні активи від арешту".

Коментуючи нову угоду щодо транзиту газу територією України, експерт також зауважив: "Для мене було дивним, що у Парижі було винесено за дужки питання незаконно відчужених, фактично вкрадених в України шельфових активів та майна у виключній морській економічній зоні. Чому винесли за дужки? Тому що, припускаю, росіянам заздалегідь вдалося пролобіювати хибну політичну установку для української сторони – питання Криму не чіпати".

Як повідомляв Укрінформ, 20 грудня на тристоронніх газових переговорах у Берліні були досягнуті домовленості, які включають обсяги транзиту газу, тарифи і питання вирішення арбітражних спорів між Україною і РФ.

30 грудня у Відні завершились чотириденні перемовини з Газпромом про транзит газу. У результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз підписано новий контракт на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах за принципом "качай або плати". Мінімальні гарантовані обсяги прокачки — 65 млрд м куб газу на перший рік та по 40 млрд м куб на наступні 4 роки.

Раніше передбачалося, що газопровід "Північний потік-2" для постачання газу в Європу в обхід України буде запущений до кінця 2019 року. На початку грудня 2019 року компанія-оператор визнала, що об'єкт не вдасться завершити у заплановані терміни й оцінювала затримку в добудові у кілька місяців.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає введення санкцій проти російських газопроводів Nord Stream 2 і "Турецький потік".

Після цього швейцарська компанія Allseas, яка займалася укладанням труб для Nord Stream 2, припинила роботи.

Газопровід Nord Stream 2 будує російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками російського газопроводу є США, Польща і країни Балтії.