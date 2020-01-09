Заяви про добудову Nord Stream 2 у 2020 році є просто бравадою — експерт

Проєкт "Північний потік-2" (Nord Stream 2) заморожений на невизначений час, вважає президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар.

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі Укрінформу.

"Корпоративна стратегія Нафтогазу виявилася ефективною з точки зору блокування "Північного потоку-2", але тільки своїми зусиллями вони навряд чи багато чого б досягли. Ключ від успіху чи неуспіху "Північного потоку-2" лежить у Вашингтоні – і цим ключем скористалися. Як мінімум, проєкт загальмований на невизначений час, що б там хто не казав у Москві. Скільки часу в них піде, вони самі не знають", - наголосив Гончар.

Він також вважає, що заяви "про добудову протягом 2020 року – це просто бравада".

На думку експерта, керівник Об’єднаної суднобудівної корпорації РФ дав доволі чесну відповідь: зможемо, але через 6 років, які необхідні для того, щоб спроєктувати та збудувати судно-трубоукладник, подібний до тих, котрі були залучені швейцарською корпорацією Allseas Group.

"Але 6 років – це добра відтяжка в часі для нас", - заявив Гончар.

Як повідомляв Укрінформ, раніше передбачалося, що газопровід "Північний потік-2" для постачання газу в Європу в обхід України буде запущений до кінця 2019 року. На початку грудня 2019 року компанія-оператор визнала, що об'єкт не вдасться завершити у заплановані терміни й оцінювала затримку в добудові у кілька місяців.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає введення санкцій проти російських газопроводів Nord Stream 2 і "Турецький потік".

Після цього швейцарська компанія Allseas, яка займалася укладанням труб для Nord Stream 2, припинила роботи.

Повідомлялося також, що російська сторона терміново шукає спеціалізоване судно для прокладання газопроводних труб для завершення проєкту Nord Stream 2. При цьому в Газпромі стверджували, що лінія має бути готова в другій половині 2020 року.

Газопровід Nord Stream 2 будує російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками російського газопроводу є США, Польща і країни Балтії.