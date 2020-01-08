ЄС поширить на

ЄС поширить на "Турецький потік" загальні правила "газової директиви"

Укрінформ
Європейська Комісія застосовуватиме до європейської гілки "Турецького потоку" загальні енергетичні правила Євросоюзу, зокрема, положення "Газової директиви ЄС, яка передбачає обмеження щодо монопольної експлуатації газопроводів.

Про це у середу під час брифінгу для преси заявив речник Європейської Комісії з питань кліматичних змін та енергетики Тім Макфі (Tim McPhie). Він відповів на запитання болгарського журналіста щодо відповідності болгарської частини "Турецького потоку" так званому 3-му енергетичному пакету ЄС, з огляду на те, що більше 90 відсотків потужностей цього газпроводу законтрактовано "однією компанією", - Газпромом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дуже коротка відповідь. Єврокомісія відстежує ситуацію уважно, і ми будемо застосовувати відповідні правила ЄС у сфері енергетики до всіх трубопроводів на території ЄС без будь-якої дискримінації", - зазначив речник Єврокомісії.

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Як вже повідомлялося, президент РФ Володимир Путін розпочав у середу візит до Туреччини, де має намір взяти участь у офіційному відкритті газопроводу "Турецький потік". Цей газогін складається з двох гілок потужністю 15,75 мільярда кубометрів на рік газу кожна, одна з яких призначена для постачання газу в Туреччину, а інша – для транзиту в країни Південно-Східної Європи.

Продовженням цього газопроводу на території Болгарії стане "Балканський потік" з потужністю понад 12 мільярдів кубометрів газу на рік, який поєднує цей транзитний шлях із Сербією. Зацікавленість в отриманні газу цим маршрутом, який прокладений в обхід України, висловила також Угорщина. За повідомленнями міжнародних ЗМІ, Президент Туреччини Реджеп Ердоган запросив до участі у церемонії відкриття "Турецького потоку" прем’єр-міністра Болгарії Бойко Борисова.

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