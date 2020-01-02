Nord Stream 2: Україна протидіє не Німеччині, а газовій агресії РФ — Кулеба

Україна у питанні будівництва Nord Stream-2 протидіє не Німеччині, а планам Росії виключити нашу країну з матриці транспортування газу в Європейський Союз.

Про це в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна" заявив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

"У нас з німецькими колегами дуже чесна позиція... і ми чесно і публічно протидіяли цьому проєкту ("Північному потоку-2" - ред.), бо це питання нашої стратегічної національної безпеки. Ми розуміємо невдоволення німецьких партнерів, але ми не протидіємо Німеччині в цій історії, ми протидіємо планам Російської Федерації виключити Україну з матриці транспортування газу в Європейський Союз. Це не антинімецька політика, це проукраїнська політика, яка захищає нас від агресивних дій Росії в газовій сфері", - сказав Кулеба.

Коментуючи досягнення домовленостей з Росією про транзит газу, він зазначив, що Україна завдяки угоді про транзит і санкціям проти “Північного потоку 2” виграє стратегічний час для зміцнення своєї енергетичної безпеки і мінімізації негативного впливу будівництва газогонів в обхід України.

Читайте також: Кулеба прагне отримати від нової Єврокомісії сигнал про готовність іти назустріч Україні

Віцепрем'єр спрогнозував, що "Північний потік-2" все ж таки добудують, питання тільки в часі і коштах, але протягом цього часу наша газотранспортна система не стоятиме порожньою і працюватиме.

"Також ми на цьому заробляємо гроші та залишаємося в хороших стосунках з Європейським Союзом, який отримує свій газ. Серед іншого, ми завершимо реформування та модернізацію енергетичної сфери, зокрема у сфері транспортування газу. Це головні досягнення транзитної угоди. Крім того, вперше “Газпром” погодився виконати арбітражне рішення і виплатити Україні 3 млрд доларів, а 3 млрд на дорозі не валяються. Це надзвичайно важливий прецедент для “Газпрому”, що якщо вони знову будуть махлювати і намагатися грати не за правилами, то уже є випадок фактичного визнання рішення і його виконання. Це буде стримуючим фактором", - вважає Кулеба.

Він розповів, що спеціально попросив зробити йому аналітику з приводу того, як реагують у Росії на укладення транзитної угоди. За його словами, там народ дуже схвильований, мовляв, "як це так, якимось українцям заплатити 3 млрд доларів, ви ж обіцяли, що ми їх відріжемо від усього, а вони знову будуть качати наш газ”.

"Я реакцією росіян на транзитну угоду задоволений. Це реалістична угода, яка стабілізує систему, дозволяє уникнути газової війни, але при цьому захищає наш інтерес і дає нам додаткових п’ять років, щоб спокійно ухвалювати рішення для зміцнення нашої енергетичної безпеки", - резюмував він.