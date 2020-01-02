Кулеба прагне отримати від нової Єврокомісії сигнал про готовність іти назустріч Україні

Україна на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС, яка відбудеться в Брюсселі 28 січня, планує побачити чіткий сигнал від нової Європейської Комісії щодо готовності іти назустріч нашій країні у втіленні поставлених цілей.

Про це в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна" заявив віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, коментуючи очікування від Ради асоціації Україна-ЄС.

"Мене в Раді асоціації цікавить тільки одне – побачити нову амбіцію Європейського Союзу стосовно України, все інше – деталі. У нас є купа спільних тем, спільних ідей, але я хочу побачити чіткий сигнал від нової Європейської Комісії новому уряду України, що вони бачать все, що ми робимо, і готові йти нам назустріч. От є ж інформаційна кампанія ЄС та гасло “Moving Forward Together” - "Прямуємо разом". То я хочу повноцінну імплементацію цього гасла Євросоюзу в фінальному документі Ради асоціації", - сказав Кулеба.

Він уточнив, що на практиці це означає, що нам потрібна чітка дорожня карта з імплементації 27-го енергетичного додатку до Угоди про асоціацію, інші теми – це “промисловий безвіз”, де необхідні чіткі сигнали і зобов’язання щодо подальших кроків з боку ЄС, та готовність Євросоюзу розглядати Україну як контрибутора європейської “зеленої угоди”, яка є магістральною темою нової Комісії. Окрім того, предметом конкретної розмови має стати інтеграція в цифровий ринок, новий порядок денний в сфері юстиції, свободи і безпеки, а також згода Європейського Союзу на новий додаток до Угоди про асоціацію у цій сфері.

"Тобто це дуже предметні речі, які відповідають інтересам і ЄС, і України за однієї умови – що з боку Євросоюзу буде така ж сильна амбіція рухатися далі, як і з боку України", - зауважив віцепрем'єр.