Кулеба прагне отримати від нової Єврокомісії сигнал про готовність іти назустріч Україні

Кулеба прагне отримати від нової Єврокомісії сигнал про готовність іти назустріч Україні

Укрінформ
Україна на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС, яка відбудеться в Брюсселі 28 січня, планує побачити чіткий сигнал від нової Європейської Комісії щодо готовності іти назустріч нашій країні у втіленні поставлених цілей.

Про це в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна" заявив віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, коментуючи очікування від Ради асоціації Україна-ЄС.

"Мене в Раді асоціації цікавить тільки одне – побачити нову амбіцію Європейського Союзу стосовно України, все інше – деталі. У нас є купа спільних тем, спільних ідей, але я хочу побачити чіткий сигнал від нової Європейської Комісії новому уряду України, що вони бачать все, що ми робимо, і готові йти нам назустріч. От є ж інформаційна кампанія ЄС та гасло “Moving Forward Together” - "Прямуємо разом". То я хочу повноцінну імплементацію цього гасла Євросоюзу в фінальному документі Ради асоціації", - сказав Кулеба.

Читайте також: Кулеба радить не зациклюватися на "економічному" пункті законопроєкту про реформу СБУ

Він уточнив, що на практиці це означає, що нам потрібна чітка дорожня карта з імплементації 27-го енергетичного додатку до Угоди про асоціацію, інші теми – це “промисловий безвіз”, де необхідні чіткі сигнали і зобов’язання щодо подальших кроків з боку ЄС, та готовність Євросоюзу розглядати Україну як контрибутора європейської “зеленої угоди”, яка є магістральною темою нової Комісії. Окрім того, предметом конкретної розмови має стати інтеграція в цифровий ринок, новий порядок денний в сфері юстиції, свободи і безпеки, а також згода Європейського Союзу на новий додаток до Угоди про асоціацію у цій сфері.

"Тобто це дуже предметні речі, які відповідають інтересам і ЄС, і України за однієї умови – що з боку Євросоюзу буде така ж сильна амбіція рухатися далі, як і з боку України", - зауважив віцепрем'єр.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-