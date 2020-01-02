Кулеба радить не зациклюватися на "економічному" пункті законопроєкту про реформу СБУ

Віцепрем’єр-міністр Дмитро Кулеба радить не зациклюватися на пункті про збереження повноважень щодо боротьби з економічною злочинністю у законопроєкті про реформування СБУ, оскільки міжнародні партнери оцінюватимуть його загальну збалансованість.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Президент і голова СБУ абсолютно віддані ідеї реформувати цей орган... Ми йдемо взагалі до зміни розуміння, що таке боротьба з економічною злочинністю. Однозначно, що СБУ буде діяти в межах логіки закону про національну безпеку і буде суттєво посилювати свої функції із запобігання та боротьби з ворожою розвідувальною діяльністю інших держав на нашій території і з тероризмом. Тобто контррозвідка і антитерор. Але ми живемо в реальності, в якій українські підприємства або певні сектори економіки становлять великий інтерес саме для розвідок інших держав або для потенційних терористів. Тому боротьба з економічною злочинністю в цьому плані якраз лягає в логіку контррозвідувальної діяльності", - сказав Кулеба.

На його переконання, не треба зациклюватися на одному конкретному пункті законопроєкту, оскільки наші партнери оцінюватимуть закон в цілому, наскільки він загалом збалансований.

"І ми зараз шукаємо цей баланс", - акцентував віцепрем'єр.

Він спрогнозував, що норма про збереження повноважень СБУ щодо боротьби з економічною злочинністю "точно не стане блокуючим фактором чи каменем спотикання".

"Наразі ми ще не можемо достеменно сказати, в якому вигляді і як це положення існуватиме в тілі закону. Але найголовніше, щоб закон цілісно був ефективним і реформаторським, а все інше буде предметом домовленостей і переговорів з нашими партнерами", - резюмував Кулеба.

Як повідомлялося, 15 жовтня 2019 року голова Служби безпеки України Іван Баканов передав Президенту Володимиру Зеленському проєкт нової редакції закону "Про Службу безпеки України".

В СБУ зазначили, що внесення змін до законодавства – це «важлива складова реформи, завдяки якій СБУ має трансформуватися у високотехнологічну, мобільну та оптимальну за чисельністю спеціальну службу, здатну ефективно протидіяти викликам та загрозам державній безпеці України».