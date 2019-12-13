Підтримка України забезпечує стабільність усієї Європи – Кулеба

Підтримка України з боку США і ЄС є однією з гарантій забезпечення стабільності всього Європейського континенту.

Про це заявив у Вашингтоні віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Підтримка України зараз – це забезпечення стабільності в цій частині світу. Вона також допомагає нам залишатися оплотом демократії та ринкової економіки в регіоні", - підкреслив урядовець.

У цьому зв'язку він зазначив, що США залишаються найпослідовнішим партнером України, котрий забезпечує серйозну підтримку як у сфері безпеки та оборони, так і в напрямку реформ.

"Ми також отримуємо суттєву допомогу та підтримку з боку Європейського Союзу, і ми це дуже цінуємо", - зазначив Кулеба.

Він указав, що такий підхід відповідає взаємним інтересам усіх сторін і закликав розширити зусилля на цьому напрямі.

"Це взаємовигідно, і ми не хочемо обмежуватися лише прямою допомогою, ми також хотіли б (укладати – ред.) довгострокові контракти, мати тривалі інвестиції з цих країн, щоби пов'язати наші держави в такий спосіб, який зміцнив би основу для нашого стратегічного політичного діалогу", - зауважив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, Дмитро Кулеба цього тижня відвідав із візитом Вашингтон, де мав низку зустрічей у Конгресі й адміністрації Сполучених Штатів.