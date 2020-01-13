Берлін не коментує терміни запуску Nord Stream 2

В уряді ФРН не можуть назвати термін запуску в експлуатацію газогону Nord Stream 2, який Росія прокладає в Європу в обхід території України.

Про це заявив офіційний представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт 13 січня в Берліні на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Подальший хід робіт над Nord Stream 2, можливий термін затримки - це все не ті запитання, на які може відповісти уряд, що він має оцінювати. Це економічне підприємство Nord Stream 2. Отже, відповідати мають підприємства, які проводять будівництво", - сказав Зайберт.

Він також зазначив, що позиція уряду ФРН щодо Nord Stream 2 залишається незмінною, так само як і стосовно важливості продовження транзиту російського газу через Україну.

"Наша позиція щодо Nord Stream 2 залишається незмінною: це економічний підприємницький проєкт, який має політичний вимір, тому для нас є настільки важливим те, щоб було гарантовано, що Україна залишиться транзитною державою", - сказав Зайберт.

У цьому контексті він знову привітав укладання угоди між Україною та Росією за посередництва ЄС, "а також завдяки дуже великим зусиллям Німеччини". "Це дуже важливий і добрий сигнал", - підкреслив представник.

Він не погодився з критиками проєкту, які закидають зростання залежності від російського газу, в Берліні вважають, що новий газогін навпаки означає диверсифікацію постачання.

Як повідомлялося, 11 січня після переговорів у Москві з канцлером ФРН Ангелою Меркель президент Росії Володимир Путін висловив надію, що газогін буде добудовано до кінця поточного року або в першому кварталі 2021 року.

Проєкт будівництва газопроводу "Північний потік-2" для постачання газу до Європи в обхід України здійснював російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками російського газопроводу є США, Польща і країни Балтії.

Раніше передбачалося, що "Північний потік-2" буде запущений до кінця 2019 року.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає введення санкцій проти російських газопроводів Nord Stream 2 і "Турецький потік".

Після цього швейцарська компанія Allseas, що займалася укладанням труб для Nord Stream 2, припинила роботи.