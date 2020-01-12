Моравецький: Санкції США пригальмують, але не зупинять Nord Stream 2

Санкції США проти компаній, які задіяні в реалізації проєкту Nord Stream 2, дещо затримають, але не зупинять будівництво.

Про це в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Для Польщі найкраще було б, щоб цей проєкт (Nord Stream 2) ніколи не розпочався. Думаю, що санкції з боку США сповільнять проєкт, але не зупинять його", - зазначив Моравецький.

Він підкреслив, що потрібно уникнути реалізації чорного сценарію: "У Москви не має бути можливості шантажувати Європу призупиненням постачання газу".

"Аби бути незалежними від Росії, ми повинні зробити ставку на диверсифікацію джерел енергії", - заявив польський прем’єр.

Він зауважив, що регулярно говорить з німецьким канцлером Ангелою Меркель про побоювання Польщі з приводу реалізації цього проєкту. Однак це не змінює факту, що в цьому питання Варшава і Берлін мають відмінні позиції.

"Це – проєкт, який прямує у поганому напрямку", - констатував польський прем’єр.

Як відомо, Польща хоче відмовитися від довгострокових поставок газу з Росії з 2023 року після завершення так званого Ямальського договору між сторонами. Варшава намагатиметься замінити російський газ блакитним паливом з шельфу Норвезького моря газопроводом Baltic Pipe, поставками скрапленого газу із США, до LNG терміналу в Свіноуйсцє, а також поставками газу через інтерконектори з сусідніх країн.