Nord Stream 2 можуть не запустити і через два роки – Гербст

Санкції Конгресу США, а також ряд інших факторів зупинили російський проєкт "Північний потік–2" щонайменше на два роки, а за умови продовження тиску з боку Заходу цей газопровід може взагалі припинити своє існування.

Таку думку висловив директор Євразійського центру "Атлантичної ради" Джон Гербст у четвер на конференції "Україна як наріжний камінь: Створення інтегрованого ринку газу в Європі" в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

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"Північний потік – 2" затримано щонайменше на два роки, а можливо, й на довше", - підкреслив експерт.

За його словами, росіяни "можуть бити себе в груди" й заявляти, що завершать цей проєкт, однак у нинішніх умовах він узагалі може припинити своє існування.

"Я не робитиму передбачень, що "Північний потік – 2" помре, але я скажу вам, що є дуже хороший шанс, що так станеться. А це означатиме, що роль України як транзитної держави залишатиметься, хоча і не в таких масштабах, як раніше", - зауважив аналітик.

Він пояснив це тим, що для завершення "Північного потоку – 2" Росії знадобиться компанія, яка забезпечить технологічну можливість для прокладання труб по дну моря. Оскільки у РФ таких компаній немає, залишаються іноземні партнери.

"Але, звичайно, санкції США – це кровопускання для будь-якої іноземної фірми, яка захоче вести такий бізнес (з росіянами – ред.), оскільки всі дороги ведуть до Сполучених Штатів. Це може змінитися з часом, хоча я не думаю, що так станеться", - зазначив Гербст.

При цьому, Гербст наголосив, що дуже важливо, аби США продовжували приділяти увагу "Північному потоку – 2" щодо запровадження цільових санкцій проти будь-якої фірми, яка допомагатиме росіянам. "Потрібно це робити ще й ще, аби переконатися, що будь-яка західна технологія, яка могла би використана для допомоги росіянам, не зможе бути задіяна, і щоби кожний розумів, що буде наступним, якщо йтиме далі. Цьому слід приділяти багато уваги", - підкреслив представник "Атлантичної ради" США.

Як повідомлялося, проєкт будівництва газопроводу "Північний потік-2" для постачання газу до Європи в обхід України здійснював російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками російського газопроводу є США, Польща і країни Балтії.

Раніше передбачалося, що "Північний потік-2" буде запущений до кінця 2019 року.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає введення санкцій проти російських газопроводів Nord Stream 2 і "Турецький потік".

Після цього швейцарська компанія Allseas, що займалася укладанням труб для Nord Stream 2, припинила роботи.

11 січня після переговорів у Москві з канцлером ФРН Ангелою Меркель президент РФ Володимир Путін висловив сподівання, що газогін буде добудовано до кінця поточного року або в першому кварталі 2021 року.

Фото: pinchukartcentre.org