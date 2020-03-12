Фондовий ринок США закрився найбільшим обвалом за останні 33 роки

Сьогодні також остаточно завершився найдовший в історії США 11-річний ріст індексів.

Як повідомляє CNN, індекс Dow Jones опинився у "ведмежій" зоні ще напередодні, а в четвер туди потрапив і ширший індекс S&P 500. "Ведмежим" вважається ринок, коли ціни знизилися на 20% від останнього піку.

Пік S&P 500 припав на 19 лютого, коли індекс досяг 3386 пунктів. Однак розвиток пандемії коронавірусу і цінова війна на ринку нафти, що загрожує американській нафті, до 12 березня обвалило S&P 500 до 2709 пунктів.

Тренд на зростання тривав з березня 2009 року.

З 1929 року в США було 13 періодів "ведмежого ринку", в середньому він тривав 21 місяць. Найкоротший тренд на зниження становив всього три місяці в 1990 році, найдовший - 62 місяці в період 1937-1942 років.

Financial Times зазначає, що це рекордний обвал з "чорного понеділка" 1987 року.

Індекс Лондонської фондової біржі FTSE 100 опустився на 10,87%, що також стало антирекордом останніх 33 років. Експерти пов'язали падіння з побоюваннями від впливу коронавірусу на світову економіку.

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Нагадаємо: 9 березня Уолл-стріт показала рекордну з часів фінансової кризи 2008 року одноденне падіння, а тривоги з приводу рецесії посилилися, оскільки падіння цін на нафту і зростання страхи з приводу коронавірусу викликали паніку інвесторів.