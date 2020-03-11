Американські біржі продовжили "вірусне" падіння

Американські фондові біржі відреагували різким падінням у середу, коли інвестори, занепокоєні оголошенням ВООЗ пандемії у зв'язку з поширенням Cоvid-19, пережили ще один день турбулентних торгів.

Про це повідомляє в середу WSJ.

"Індекс Dow Jones для акцій промислових компаній упав на 1364 пункти, або на 5,5% - до 23644", - зазначається в повідомленні.

Водночас акції S&P 500 упали на 5%, а індекс Nasdaq Composite втратив 4,8%.

"Зниження прискорилось опівдні (за східноамериканським часом – ред.), після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила новий коронавірус пандемією і висловила "глибоку стурбованість" через "поширення й серйозність" вірусу, а також "тривожний рівень бездіяльності".

Як повідомляв Укрінформ, станом на середу, 11 березня, всього у світі підтверджено 121 545 випадків коронавірусу. При цьому, від нього померло 4373 людини, одужали 66 236 осіб.