Україна входить у світову кризу набагато міцнішою, ніж це було у 2008 році - Шмигаль

Президент Володимир Зеленський провів Раду фінансової стабільності щодо готовності України протистояти можливим викликам економічної кризи.

Про це розповів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проводили з Президентом Раду фінансової стабільності", - зазначив він.

За його словами, на засіданні ради мова йшла про виклики в економіці, які зумовлені у тому числі й коронавірусом у світі.

"Фактично, ми стоїмо на порозі, а в деяких країнах це вже початок такої фінансово-економічної кризи. Україна зараз у цю кризу світову входить набагато міцнішою, ніж це було, наприклад, у 2008 році. У нас, як ніколи, велика ліквідність у банках, у нас високі золотовалютні запаси, у нас є запас по бюджетному курсу, який запланований, у нас доволі позитивний діалог з МВФ", - запевнив глава уряду.

Шмигаль, зокрема, розповів, що у вівторок відбувся конференц-зв'язок з керівництвом МВФ, під час якого було домовлено про "системне продовження співпраці без зміни будь-яких умов курсу, ми просто рухаємося в тому контексті, у якому рухалися".

Він додав, що з восьми параметрів, які МВФ просило виконати, домашнім завданням для України лишається два, і висловив сподівання, що все вдасться виконати протягом двох-трьох тижнів.

Разом з тим, Прем’єр-міністр переконаний, що криза може, серед іншого, і відкрити нові можливості для експортерів, для внутрішнього ринку.

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"Поки що я не буду тішити і казати, що від кризи ми виграємо, але з точки зору тих інструментів, які сьогодні є в розпорядженні Міністерства фінансів, Міністерства економіки, НБУ, ми зустрічати фінансову кризу готові так само, як готові зустрічати кризу, пов’язану з вірусом (коронавірусом — ред.)", - запевнив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 10 березня відбулася телефонна розмова Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з командою МВФ на чолі з Роном ван Роденом (голова місії МВФ до України). Участь у розмові також взяли міністр фінансів Ігор Уманський та міністр юстиції Денис Малюська. Сторони обговорили подальші кроки двостороннього співробітництва. Шмигаль наголосив, що уряд України налаштований на продовження співробітництва із МВФ. Першочерговим пріоритетом є започаткування програми розширеного фінансування МВФ, особливо для підтримки структурних реформ, макроекономічної та фінансової стабільності в країні.

В уряді також наголосили, що нова програма розширеного фінансування МВФ є вкрай важливою на цьому етапі розвитку України.

У лютому 2020 року експерти Міжнародного валютного фонду перебували у Києві.

22 січня 2020 року на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент Володимир Зеленський обговорив із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою реформи в Україні та реалізацію програми фінансування в 5,5 млрд дол.

18 січня 2020 року очільниця МВФ сказала, що для запуску нової програми розширеного фінансування Київ має виконати попередньо встановлені умови.

Наприкінці 2019 року перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова зазначала, що у Міжнародному валютному фонді чекають на відкриття ринку землі в Україні. При цьому для міжнародної фінансової інституції не важливо, хто отримає право купувати землю - лише резиденти України чи іноземці теж. Головне, щоб з'явилася можливість інвестувати, і інвестиції були захищені.

Також, за словами Рожкової, у МВФ очікують на ухвалення законопроєкту №2571 про неповернення на ринок банків, які раніше були визнані неплатоспроможними і перебувають у процесі ліквідації.