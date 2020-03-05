МВФ виділив $50 мільярдів країнам, які постраждали від коронавірусу

Міжнародний валютний фонд виділив 50 мільярдів доларів для допомоги країнам, які постраждали від коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС.

«Міжнародний валютний фонд оголосив про виділення 50 мільярдів доларів (39 мільярдів фунтів) допомоги країнам, які постраждали від коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

В МВФ заявили, що виділені кошти підуть на допомогу бідним країнам і країнам з середнім рівнем доходу зі слабкими системами охорони здоров'я.

У фонді водночас заявили, що поширення коронавірусу звело нанівець очікування більш значного економічного зростання цього року і призведе до того, що глобальний приріст виробництва у 2020 році досягне найповільнішого темпу після фінансової кризи 2008 року.

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Керуючий директор МВФ Крісталіна Георгієва попередила, що важко передбачити, наскільки великим буде ефект від Covid-19: «Глобальне зростання у 2020 році опуститься нижче рівня минулого року, але як далеко воно падатиме і як довго це триватиме, все ще важко передбачити».

Вона також відмовилася припускати, чи може криза в галузі охорони здоров'я, яка посилюється, підштовхнути світову економіку до рецесії.

Як повідомлялося, вчора Світовий банк виділив 12 млрд доларів допомоги країнам, які розвиваються, для боротьби з поширенням коронавірусу.