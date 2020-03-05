МВФ виділив $50 мільярдів країнам, які постраждали від коронавірусу
Про це повідомляє ВВС.
«Міжнародний валютний фонд оголосив про виділення 50 мільярдів доларів (39 мільярдів фунтів) допомоги країнам, які постраждали від коронавірусу», - йдеться у повідомленні.
В МВФ заявили, що виділені кошти підуть на допомогу бідним країнам і країнам з середнім рівнем доходу зі слабкими системами охорони здоров'я.
У фонді водночас заявили, що поширення коронавірусу звело нанівець очікування більш значного економічного зростання цього року і призведе до того, що глобальний приріст виробництва у 2020 році досягне найповільнішого темпу після фінансової кризи 2008 року.
Керуючий директор МВФ Крісталіна Георгієва попередила, що важко передбачити, наскільки великим буде ефект від Covid-19: «Глобальне зростання у 2020 році опуститься нижче рівня минулого року, але як далеко воно падатиме і як довго це триватиме, все ще важко передбачити».
Вона також відмовилася припускати, чи може криза в галузі охорони здоров'я, яка посилюється, підштовхнути світову економіку до рецесії.
Як повідомлялося, вчора Світовий банк виділив 12 млрд доларів допомоги країнам, які розвиваються, для боротьби з поширенням коронавірусу.