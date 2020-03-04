МВФ закликає 189 країн створити єдиний фронт проти коронавірусу
Про це йдеться в заяві Міжнародного валютно-фінансового комітету (IMFC), оприлюдненій на сайті МВФ 4 березня.
"Ми закликали всіх у МВФ використати наявні інструменти фінансування, щоб допомогти країнам-членам, які цього потребують. Ми впевнені, що, працюючи разом, ми подолаємо виклик, який стоїть перед нами, і відновимо зростання й процвітання для всіх", - підкреслюється в заяві.
При цьому зазначається, що економічний і фінансовий вплив "відчувається вже у всьому світі, створює невизначеність та завдає шкоди на ближчу перспективу".
Як підкреслили у МВФ, вони "налаштовані надавати необхідну підтримку для пом’якшення впливу, особливо для найбільш вразливих народів і країн".
Міжнародний валютно-фінансовий комітет (IMFC) є структурою МВФ, яка відповідає за політику Фонду. Наразі його очолює глава Південноафриканського резервного банку, при цьому директор-розпорядник МВФ також виконує керівну роль у засіданнях Комітету.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 березня у світі зареєстровано понад 93 тис. випадків коронавірусу Covid-19, одужали понад 50 тис. осіб, померли - 3198.