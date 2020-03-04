МВФ закликає 189 країн створити єдиний фронт проти коронавірусу

Усі 189 країн-членів МВФ повинні виступити "об'єднаним фронтом" для розв'язання глобальних проблем, пов'язаних із поширенням коронавірусу, а також економічними наслідками Covid-19.

Про це йдеться в заяві Міжнародного валютно-фінансового комітету (IMFC), оприлюдненій на сайті МВФ 4 березня.

"Ми закликали всіх у МВФ використати наявні інструменти фінансування, щоб допомогти країнам-членам, які цього потребують. Ми впевнені, що, працюючи разом, ми подолаємо виклик, який стоїть перед нами, і відновимо зростання й процвітання для всіх", - підкреслюється в заяві.

При цьому зазначається, що економічний і фінансовий вплив "відчувається вже у всьому світі, створює невизначеність та завдає шкоди на ближчу перспективу".

Як підкреслили у МВФ, вони "налаштовані надавати необхідну підтримку для пом’якшення впливу, особливо для найбільш вразливих народів і країн".

Міжнародний валютно-фінансовий комітет (IMFC) є структурою МВФ, яка відповідає за політику Фонду. Наразі його очолює глава Південноафриканського резервного банку, при цьому директор-розпорядник МВФ також виконує керівну роль у засіданнях Комітету.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 березня у світі зареєстровано понад 93 тис. випадків коронавірусу Covid-19, одужали понад 50 тис. осіб, померли - 3198.