МВФ і Світовий банк допоможуть небагатим країнам у протистоянні з коронавірусом

Дві найбільш впливові міжнародні фінансові структури – МВФ і Група Світового банку – оголосили про готовність надати допомогу країнам-членам, особливо країнам з неміцною економікою, для подолання наслідків від коронавірусу COVID-19.

Про це йдеться у спільній заяві директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої і президента Групи Світового банку Девіда Малпасса.

"МВФ та Група Світового банку готові допомогти нашим країнам-членам відреагувати на людську трагедію й економічну проблему, спричинену вірусом COVID-19. Ми активно співпрацюємо з міжнародними установами й державними органами, приділяючи особливу увагу бідним країнам, де системи охорони здоров'я є найслабшими, а люди найбільш вразливими", - наголошується в заяві.

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Глави двох міжнародних фінансових іституцій підкреслили, що використовуватимуть усі доступні інструменти "в максимально можливій мірі". У тому числі, йдеться про екстрене фінансування, рекомендації щодо політики й технічну допомогу, що "може допомогти країнам реагувати на широкий спектр потреб".

Як підкреслили глави МВФ і Групи Світового банку, зміцнення систем нагляду та реагування на охорону здоров'я країн "має вирішальне значення для запобігання поширенню цього вірусу та будь-яких спалахів у майбутньому".

Крім того, наголошується, що для подолання економічних наслідків від нового коронавірусу важливе значення має міжнародна співпраця.

"МВФ та Група Світового банку повною мірою віддані забезпеченню підтримки, яку очікують від нас країни-члени", - підкреслюється у спільній заяві МВФ і Групи Світового банку.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у світі досягла 89 074 тисячі осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб.