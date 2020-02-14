Гончарук: Уряд прораховує вплив коронавірусу на економіку України

Кабінет Міністрів уже почав прораховувати, яким чином пандемія коронавірусу може вплинути на вітчизняну економіку.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Говорячи про коронавірус, я абсолютно впевнений, що цей фактор треба прораховувати, і ми це вже робимо. Питання в іншому: ніхто у світі не може сказати, як насправді буде розвиватися ця ситуація - і якого масштабу вона набуде", - зауважив очільник Кабміну.

Як повідомлялося, за останніми даними, загальна кількість хворих на пневмонію, спричинену коронавірусом нового типу, становить 64 435 у 27 країнах світу. 1383 особи померли.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зареєстровано жодного підтвердженого випадку зараження коронавірусом COVID-19.