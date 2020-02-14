Гончарук: Евакуація українців з Уханя запланована на 18 лютого

Громадяни України, які виявлять бажання, будуть евакуйовані з міста Ухань у Китаї наступного тижня.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Укрінформ.

"Евакуація запланована на 18-те число. Дуже тривожне ставлення є не лише в Китаї, а й в Україні. Уряд точно на наступному тижні евакуює тих громадян, хто захоче прибути в Україну... Зараз в Україні є засоби, щоб діагностувати такі випадки. Наші інфекціоністи розуміють, яким чином ставити діагноз", - сказав голова Кабміну.

Він додав, що до евакуйованих будуть застосовані заходи, щоб "забезпечити гарантію непоширення вірусу".

"У нас є розуміння, яких заходів треба вжити, щоб гарантувати непоширення. Ми зараз маємо 3-4 об'єкти, які готуються, щоб прийняти людей. Визначимо найбільш безпечний", - зазначив Гончарук.

За його словами, підстав для запровадження карантину зараз немає.

"Чому ми так довго готуємося? У світі є різна інформація, як поширюється вірус, яких заходів потрібно вжити. З'явилися наукові публікації, які говорять, що інкубаційний період триває не 14 днів, а більше. Ці люди, яких ми помістимо у певний простір, будуть змушені певний час перебувати в ізоляції. Якщо у когось буде виявлена хвороба, почнеться карантин", - розповів очільник уряду.

Прем'єр-міністр наголосив, що в Україні не виявлено жодного випадку захворювання на коронавірус.

"Ми робимо усе, щоб цих випадків і не було зафіксовано", - наголосив Гончарук.

Як повідомлялося, за останніми даними, загальна кількість хворих на пневмонію, спричинену коронавірусом, становить 64 435 у 27 країнах світу. 1383 особи померли.