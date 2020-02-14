У світі вже 1383 смерті від коронавірусу, в Україні - жодного випадку

У світі вже 1383 летальні випадки через новий коронавірус, в Україні не виявлено жодного випадку захворювання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Станом на 14 лютого 2020 року у світі зареєстровано 64 437 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19, з них 1383 - летальні", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

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Як повідомляв Укрінформ, крім КНР, ще в 25 країнах виявлено понад 400 випадків інфікування. Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно.