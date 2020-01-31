МОЗ готує проєкт рішень уряду на випадок появи коронавірусу в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я готується проєкт окремих рішень уряду, якщо в Україні з’являться випадки інфікування коронавірусом 2019-nCoV китайського походження.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль у п’ятницю на брифінгу у зв'язку з оголошенням ВООЗ про надзвичайну ситуацію міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу у світі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Від сьогодні у Міністерстві охорони здоров’я готується проєкт окремих рішень уряду в разі, якщо ситуація стане більш критичною і в Україні з’являться випадки інфікування коронавірусом китайського походження”, - сказав Коваль.

Він додав, що на сьогодні не виявлено жодного випадку інфікування коронавірусом китайського походження в Україні. Водночас в країні налагоджено систему епідемічних оповіщень.

Урядовець також подякував ВООЗ за співпрацю.

Як повідомляв Укрінформ, Всесвітня організація охорони здоров'я в четвер оголосила про надзвичайну ситуацію у зв'язку зі спалахом коронавірусу, яким заразилися майже 9,7 тисячі осіб, а 213 осіб померли.

У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019 nCoV).

Раніше повідомлялося про 4 підозри зараження коронавірусом 2019 nCoV в Україні, проте вони не підтвердилися.

Коронавіруси - це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є лихоманка і важке дихання.