Передачу нового коронавірусу можна зупинити - ВООЗ
Про це заявив голова Представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт 31 січня у Києві на брифінгу у зв'язку з оголошенням ВООЗ надзвичайної ситуації міжнародного значення щодо поширення коронавірусу nCoV2019 у світі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“ВООЗ вважає, що перервати передачу нового коронавірусу можливо, коли ми всі наші системи нагляду будуть у стані готовності, коли ми будемо уважними, вживатимемо всіх необхідних заходів, подорожуючи чи відвідуючи людні місця”, — сказав Хабіхт.
Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання пневмонією, викликаною новим коронавірусом (nCoV2019). Попередньо встановлено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.
Кількість загиблих внаслідок зараження коронавірусом в Китаї вже сягнула 213 осіб, заражено майже 9,7 тисячі людей.
Всесвітня організація охорони здоров'я 30 січня оголосила про надзвичайну ситуацію міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу.
Коронавіруси — це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами є лихоманка та ускладнене дихання.