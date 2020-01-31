Передачу нового коронавірусу можна зупинити - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що перервати передачу нового коронавірусу можливо, якщо вживати всіх застережних заходів.

Про це заявив голова Представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт 31 січня у Києві на брифінгу у зв'язку з оголошенням ВООЗ надзвичайної ситуації міжнародного значення щодо поширення коронавірусу nCoV2019 у світі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“ВООЗ вважає, що перервати передачу нового коронавірусу можливо, коли ми всі наші системи нагляду будуть у стані готовності, коли ми будемо уважними, вживатимемо всіх необхідних заходів, подорожуючи чи відвідуючи людні місця”, — сказав Хабіхт.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання пневмонією, викликаною новим коронавірусом (nCoV2019). Попередньо встановлено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

Кількість загиблих внаслідок зараження коронавірусом в Китаї вже сягнула 213 осіб, заражено майже 9,7 тисячі людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я 30 січня оголосила про надзвичайну ситуацію міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу.

Коронавіруси — це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами є лихоманка та ускладнене дихання.