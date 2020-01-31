Коронавірус 2019 nCoV: ВООЗ звернулася до країн-членів

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає всі країни до співпраці в боротьбі з новим коронавірусом.

Про це заявив Голова Представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні др. Ярно Хабіхт 31 січня під час брифінгу в Києві у зв'язку з оголошенням ВООЗ про надзвичайну ситуацію міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу nCoV2019 у світі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Учора, 30 січня 2020 року, друге засідання надзвичайного комітету з ситуації в галузі охорони здоров'я мало місце у Женеві, і генеральний директор ВООЗ прийняв рішення про оголошення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я міжнародного значення. Що це означає? Це означає, що це оголошення закликає до більшої співпраці та співробітництва, оскільки ми працюємо всі разом проти ситуації, яка склалася. Це також означає, що ВООЗ може видавати спеціальні рекомендації, в яких ітиметься про те, що країни-члени ВООЗ можуть і повинні робити для посилення співробітництва... Надзвичайна ситуація міжнародного значення означає, що ми як ВООЗ інтенсифікуємо роботу з нашими партнерами щодо можливої розробки вакцин, діагностичних заходів”, — зазначив др. Ярно Хабіхт.

При цьому він уточнив, що ВООЗ, зокрема, не рекомендує обмеження подорожей і торгівлі.

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“На сьогодні ми посилюємо готовність і в Україні, і в Китаї, і в усіх країнах Європи. І ми раді, що є тісне співробітництво в Україні. Це означає, що якщо ми маємо підозрілий або підтверджений випадок, то повинні в рамках поширення інформації повідомити про це протягом 24 годин. І це, звичайно, стосується лікарів, які працюють у первинній ланці з пацієнтами”, — уточнив він.

Хабіхт також акцентував на тому, що більшість випадків поширення нового коронавірусу зареєстровані в Китаї, і всі вони так чи інакше пов'язані з містом Ухань. Водночас він додав, що ВООЗ має інформацію про випадки, зареєстровані в Європі, проте близько 90 випадків зафіксовані в інших країнах.

“Усі документи, які були розроблені ВООЗ, уже надіслані до України і перекладені українською мовою та поширюються у закладах охорони здоров'я”, - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 р. реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо встановлено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

Станом на 31 січня кількість загиблих становить 213 осіб, кількість хворих наблизилася до 9400 осіб. Захворювання зафіксовано у 20 країнах.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

Коронавіруси — це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами є лихоманка та ускладнене дихання.