Профспілка American Airlines через суд вимагає зупинити польоти в Китай

Профспілка пілотів авіакомпанії American Airlines, яка представляє 15 тисяч пілотів, подала до суду позов проти компанії з вимогою зупинити перельоти між США й Китаєм через смертельний коронавірус.

Про це повідомляє CNN.

“Allied Pilots Association, профпілка, яка представляє 15 тисяч пілотів American Airlines, подала до суду на компанію з вимогою припинити перельоти між США й Китаєм, цитуючи “серйозні і ще не до кінця відомі ризики, пов'язані із коронавірусом”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє CNN, профспілка просить суд, наказати компанії негайно припинити перельоти між країнами.

Зазначається, що у середу авіакомпанія American Airlines вже скасувала перельоти по двох напрямках із Лос-Анджелеса до материкової частини Китаю між 9 лютого й 27 березня “через значне зниження попиту”.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 р. реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо встановлено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

Станом на 31 січня кількість загиблих становить 213 осіб, кількість хворих наблизилася до 9400 осіб. Захворювання зафіксовано у 20 країнах.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

Коронавіруси — це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами є лихоманка та ускладнене дихання.