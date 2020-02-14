Кабмін виділив 4,5 мільйона на евакуацію українців з Китаю

Кабінет міністрів виділив 4,5 млн грн з резервного фонду на евакуацію українців з Китаю.

Відповідне розпорядження оприлюднено на Урядовому порталі.

"Виділити Міністерству інфраструктури 4500 тис. гривень для здійснення евакуації громадян України та членів їх сімей із зони поширення коронавірусу 2019-nCoV на території Китайської Народної Республіки (м. Ухань). Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, українські громадяни прибудуть з Китаю 18 лютого. Наразі МОЗ оцінює заклади, у яких прибулих буде розміщено на 14-денний карантин.

Станом на 14 лютого 2020 року у світі зареєстровано 64 тис. 437 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19, з них 1383 - летальні. Крім КНР, ще в 25 країнах виявлено понад 400 випадків інфікування.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно.