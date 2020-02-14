Літак по українців до Уханя вилетить у вівторок - очільниця МОЗ

Українські громадяни, які зараз перебувають у китайському Ухані та виявили бажання евакуюватися у зв'язку з пандемією коронавірусу, зможуть повернутися, ймовірно, наступної середи.

Про це в ефірі програми "Право па владу" на каналі "1+1" сказала міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо вже прийняте рішення, узгоджене з усіма міністерствами, які входять в оперативний штаб. На сьогодні прийнято рішення, що у вівторок буде відправлений літак, і в середу громадяни будуть в Україні... Я хотіла би повідомити, що в Україну приїдуть тільки ті громадяни, які не мають симптомів, які є здоровими, яких перевірила китайська влада", - сказала керівниця МОЗ.

За її словами, українців з Китаю супроводжуватиме бригада українських медиків.

Зараз із українськими громадянами в Ухані постійно комунікує МЗС.

Скалецька також повідомила, що зараз розглядаються чотири варіанти можливого розміщення українців з Уханя в карантині - виходячи з того, що приміщення має не тільки відповідати епідемічним вимогам, а й бути зручним для перебування людей протягом 14 днів.