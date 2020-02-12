Прем’єр пояснив, чому затримується евакуація українців із Уханя

Затримка евакуації українців із м.Уханя (Китай) пов’язана з мінімізацією ризиків проникнення коронавірусу Covid-19 в Україну.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук сказав на брифінгу після засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Як тільки ми будемо на 100% упевнені, що евакуація не завдасть ризику проникнення цієї інфекції на територію України і поширення її тут, ми буквально миттєво проведемо всі необхідні евакуаційні дії. Це питання днів. У нас літак готовий, декілька об’єктів визначені, на які потенційно може бути здійснена евакуація. Готується схема розміщення", - сказав Гончарук.

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За його словами, тут є чимало технічних моментів, на які треба звертати увагу. Зокрема, й щодо того, яким чином можна обмежити цих людей, аби не порушити їхні права, яким чином організувати їхнє обслуговування, харчування, нормальне перебування.

Прем'єр-міністр запевнив у тому, що уряд шукає можливість провести евакуацію таким чином, щоб не створити додаткових ризиків для місцевого населення. Влада враховує певні тонкощі, те, як поводить себе ця інфекція, та досвід інших країн, яким чином організовувати евакуацію. "Є зараз декілька варіантів. Ми визначаємо, який із них є найкращим", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 лютого від пневмонії, спричиненої коронавірусом COVID-19, у світі померло 1115 осіб. Загальну кількість заражених людей оцінюють у більш як 45 тисяч. Крім КНР, захворювання виявлено ще в 25 країнах.