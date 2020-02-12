Лондонські вчені почали тестувати вакцину проти коронавірусу COVID-19

Вчені Імперського коледжу в Лондоні заявили, що почали випробовувати на тваринах вакцину проти нового коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Science Alert.

"Ми щойно ввели отриману з цих бактерій вакцину в організми мишей. Сподіваємося, що протягом наступних кількох тижнів зможемо визначити реакцію, яку ми можемо побачити у цих мишей, в їхній крові, їхню реакцію антитіл на коронавірус", — заявив дослідник Лондонського імперського коледжу Пол Мак-Кей.

За словами дослідників, їх кінцевою метою було знайти ефективний і безпечний спосіб зупинити поширення вірусу до кінця року.

Вчені визнали, що не можуть бути впевнені, наскільки просунулися дослідження інших команд. Зокрема, китайське державне інформаційне агентство Сіньхуа повідомило, що на тваринах в Китаї у неділю почали тестувати експериментальну вакцину проти коронавірусу нового типу.

"Вакцину mRNA було спільно розроблено Китайським центром з контролю і профілактики захворювань, школою медицини при Університеті Тунцзи, що базується в Шанхаї, і компанією Stermirna Therapeutics Co., Ltd. Зразки вакцини ввели більш як 100 мишам у неділю, 9 лютого", - наголошується в повідомленні.

Але, як пише видання, цей звіт цитується неназваними джерелами, і не було ніякого офіційного оголошення про китайські тести.

Водночас зазначається, що розробка вакцини — це трудомісткий процес, який зазвичай включає роки випробувань на тваринах і клінічних випробувань на людях. Потім регулюючі органи мають пересвідчитися, що вакцина досить безпечна і ефективна для масового виробництва.

Імперський коледж Лондона сподівається, що дослідження коронавірусу SARS, яке пройшло майже два десятиліття тому, може прискорити процес.

"Ми сподіваємося першими розпочати клінічні випробування цієї конкретної вакцини на людях, і це, можливо, є нашою особистою метою, — сказав Мак-Кей. - Після завершення першого етапу випробувань, який може зайняти кілька місяців, його можна відразу ж почати з випробування ефективності для людей, який також займе кілька місяців. Так що, можливо, до кінця цього року з’явиться життєздатна перевірена вакцина, яка буде придатна для використання людьми".

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 лютого від пневмонії, спричиненої коронавірусом COVID-19, у світі померло 1115 осіб. Загальну кількість заражених людей у КНР оцінюють у 44 тис. 653.

Крім КНР, ще в 25 країнах виявлено понад 400 випадків зараження.

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