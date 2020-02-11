У Китаї почали тестувати на тваринах вакцину проти коронавірусу

Експериментальну вакцину проти коронавірусу нового типу тестують на тваринах у Китаї.

Про це повідомили в Китайському центрі з контролю і профілактики захворювань (CDC), повідомляє Сіньхуа.

"Вакцину mRNA було спільно розроблено Китайським центром з контролю і профілактики захворювань, школою медицини при Університеті Тунцзи, що базується в Шанхаї, і компанією Stermirna Therapeutics Co., Ltd. Зразки вакцини ввели більш як 100 мишам у неділю, 9 лютого", - наголошується в повідомленні.

Це сталося через два тижні після того, як CDC 24 січня успішно виділив перший штам нового коронавірусу.

У центрі попередили, що тестування на тваринах - це дуже рання стадія розробки вакцини, і що ще треба зробити багато кроків, перш ніж вона буде готова для використання на людях.

Проведення тестів на мишах є лише початковою перевіркою експериментальної вакцини. Далі будуть проводитися випробування на токсичність на більших тваринах, таких як мавпи, щоб забезпечити безпеку вакцини під час її застосування на людях у клінічних умовах, зазначається в повідомленні з посиланням на дослідника з Університету Тунцзи.

Цикл розробки й виробництва вакцини mRNA коротший, ніж у традиційних вакцин.

Як повідомлялося, станом на 11 лютого в світі зафіксовано 1018 смертей від коронавірусу нового типу. Загальна кількість хворих у світі - 43 105, з них на материковому Китаї - 42 638.