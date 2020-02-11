Жертвами коронавірусу стали вже понад 1000 осіб, ще 42 тисячі інфіковані

У Китаї кількість жертв коронавірусу зросла до 1016 осіб, заражені понад 42 тисяч осіб.

Про це 11 лютого повідомив Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР.

При цьому число вилікувалися від коронавіруса в цілому по Китаю склало 3996 людина.

"Станом на опівночі 10 лютого, державний комітет з питань охорони здоров'я отримав з 31 провінції (районів, міст центрального підпорядкування) інформацію про 42 638 підтверджених випадків зараження пневмонією, викликана новим різновидом коронавірусу, в тому числі зараз хворіють 37 626 осіб (7333 людини перебувають у важкому стані), 3996 осіб виписано з лікарень та 1016 померли", − йдеться в опублікованому повідомленні.

За останню добу в Китаї померло 108 осіб і виявлено 2,4 тисячі нових випадків захворювання.

Окремо в Гонконгу виявили 42 випадки зараження (одна людина померла), Макао − десять інфікованих, на Тайвані − 18 осіб.

Понад 187,7 тисячі осіб, що мали тісний контакт з хворими, що знаходяться під спостереженням. Крім того, зареєстровано ще 21,6 тисячі випадків з підозрою на новий тип коронавірусу.

Нагадаємо, днем раніше офіційно повідомлялося про 908 померлих і 40,1 тисячі хворих.

Фото: АА