Українські тест-системи для визначення коронавірусу можуть з’явитися вже цього тижня

Українські тест-системи для визначення коронавірусу 2019nCoV можуть з’явитися вже на цьому тижні.

Про це на брифінгу щодо ситуації з поширенням коронавірусу 2019nCoV сказав в.о директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми ще очікуємо додаткову поставку тестів, ми також маємо інформацію від приватних організацій, які вже також розробляють наші вітчизняні тест-системи. За їх повідомленнями, вже цього тижня у нас також може бути доступ до цих систем українського виробництва. Однак ВООЗ рекомендує проводити таке тестування по закінченню обсерваційного періоду, тобто після завершення 14 діб такі особи мають бути ще раз протестовані шляхом використання тест-систем і методом ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція - ред.)”, - сказав Кузін.

Він додав, що наразі тієї кількості тест-систем, які є в наявності в Україні, достатньо для опрацювання поточних рутинних випадків і уточнення тих діагнозів, які ставлять на рівні областей.

За його словами, в МОЗ розраховують, що протягом інкубаційного періоду Україна отримає ще партію тест-систем, або використає ті, які зроблені в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV. Станом на 10 лютого загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 910. Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі сягнула 40 тис. 536, переважна більшість - у Китаї. Водночас, за останніми даними, 3281 особу виписано з лікарні після одужання.