Українці, яких евакуюють з Китаю, підпишуть згоду на 14-денний карантин

Українські громадяни, евакуація яких із Китаю через поширення нового коронавірусу планується 11 лютого, змушені будуть надати інформовану згоду на 14-денний карантин по прибуттю в Україну.

Про це на брифінгу щодо ситуації з поширенням коронавірусу 2019-nCoV сказав в.о директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Особі може бути відмовлено у вильоті, якщо вона не дає згоду на проведення протиепідемічних або профілактичних заходів. І це є пунктом, який регулюється ст. 35 постанови Кабміну 893. Це є механізм впливу на тих осіб, які планують евакуацію на територію України”, - сказав Кузін.

Наразі, за його словами, розроблено форму інформованої згоди, яку через канали МЗС було доведено до українців, що планують евакуацію.

“Поки, за інформацією, яка у нас є, всі, хто виявив таке бажання, таку форму будуть готові підписати, і вони погоджуються на проведення 14-денного карантину”, - додав Кузін.

За словами Кузіна, це 51 особа, в тому числі одна дитина. На сьогодні, за даними ЦГЗ, який тримає зв'язок із посольством України в Китаї, в Ухані та провінції Хубей перебуває від 120 до 200 українців.

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У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV. Станом на 10 лютого загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 910. Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі сягнула 40 тис. 536, переважна більшість - у Китаї.

За останніми даними, 3281 особу виписано з лікарні після одужання.